Da oggi, lunedì 5 ottobre, sono partiti i lavori sulle corsie di marcia e per i prossimi giorni una delle strade più trafficate della zona dovrà fare i conti con il cantiere.

Il programma parla di circa dieci giorni di lavori. Prima la fresatura, poi la nuova bitumatura. Gli stalli di sosta, invece, non saranno interessati.

La promessa è quella di evitare il blocco del traffico: si lavorerà su una corsia alla volta e la circolazione verrà regolata dai movieri durante le varie fasi.

Insomma, nessuna strada completamente chiusa, ma chiamarlo un intervento invisibile sarebbe difficile.

Il cantiere occupa infatti progressivamente le corsie di marcia e modifica inevitabilmente la normale situazione della strada. E nei prossimi giorni automobilisti e residenti dovranno prestare particolare attenzione alle diverse fasi dei lavori.

Il nuovo asfalto, però, non è ancora la grande riqualificazione promessa per l’area. Questo intervento serve infatti a mettere in sicurezza la strada proprio in vista dei lavori più ampi che dovranno interessare successivamente tutta la zona.

Quindi per qualche giorno la parola d’ordine sarà una sola: attenzione. Attenzione alle corsie che cambiano, ai lavori in corso e alle indicazioni dei movieri. Perché se il traffico non verrà formalmente bloccato, questo non significa che per chi percorre quotidianamente viale Sant’Avendrace sarà tutto esattamente come prima.

Il nuovo asfalto dovrebbe essere pronto nel giro di una decina di giorni. La vera domanda, però, è un’altra: quanto saranno davvero “indolori” questi lavori per chi ogni giorno deve attraversare questa strada?