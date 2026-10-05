Ancora un episodio di molestie al Poetto di Cagliari, a Marina Piccola, proprio dov’è alcune settimane fa era stata palpeggiata una ragazzina di 13 anni da uno straniero, poi rimpatriato.

Vittima questa volta è una donna di 30 anni che racconta in esclusiva a Cagliaripad ciò che ha vissuto lo scorso sabato. La ragazza si trovava in un parcheggio all’interno della sua auto quando un uomo anziano ha parcheggiato, si è seduto sul sedile passeggero e ha iniziato a denudarsi mostrando le parti intime e iniziando a masturbarsi. Le modalità con cui l’uomo ha agito fanno pensare, secondo la 30enne, che l’uomo volesse proprio che lei lo guardasse.

La ragazza ha subito contattato le forze dell’ordine ma appena ha visto che la giovane aveva preso il cellulare, l’uomo si è allontanato di fretta.

“Forse si è spaventato quando ho preso il telefono, o forse ha visto persone arrivare ed è scappato”, precisa la ragazza, stranita anche dal fatto che l’episodio sia avvenuto in pieno giorno e in un luogo pubblico.

Un episodio inquietante che non lascia tranquille le donne neanche di sabato pomeriggio e in un parcheggio pubblico, obbligate a guardarsi continuamente le spalle da aggressioni e molestie.