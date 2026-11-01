Vandali in azione in via Canelles, nel quartiere Castello a Cagliari. Durante la notte è stata danneggiata la scalinata del sagrato della cattedrale. I vandali hanno divelto il cestino in ghisa si lati della scalinata che da via Canelles dà accesso alla cattedrale e all’antico Palazzo di Città e lo hanno scaraventato sulla strada danneggiando la gradinata. Il pesante oggetto è stato trovato stamani all’alba dagli operatori ecologici che lo hanno spostato dalla sede stradale. È l’ennesimo atto vandalico che si verifica a Castello, quartiere ormai sempre più spesso alla mercé di sbandati, con i residenti che lamentano totale assenza di controllo dalle forze dell’ordine e uno stato di abbandono da parte dell’amministrazione. I vandali però potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e a Palazzo Regio.