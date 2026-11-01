Nella notte, alle ore 00:45 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti in Via Oristano, nel centro abitato del Comune di Capoterra, per un incendio che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento Cittadino con sede al Porto di Cagliari.

Gli operatori hanno delimitato l’area e proceduto allo spegnimento delle fiamme, evitando la propagazione a una terza autovettura e ad un furgone in sosta nelle immediate vicinanze, quest’ultimo danneggiato per irraggiamento.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.