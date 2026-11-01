Derubato alla Fiera da dei ragazzi “in una festa dove si dovevano solo divertire” e invece è scattato l’allarme dopo lo scippo avvenuto in mezzo al caos: a raccontare l’accaduto è un familiare del giovane che, ancora scosso, spera di recuperare il bene sottratto.

È accaduto tutto all’improvviso, il giovane era intento a godersi la serata con gli amici quando altri giovani hanno afferrato la collana strappandogliela dal collo, per poi dileguarsi velocemente tra la folla.

Ogni tentativo effettuato per rintracciare i ladri è stato inutile, “fuori dalla Fiera non c’erano controlli” specifica il familiare. Rimane l’amarezza per quanto accaduto, “era un ricordo importantissimo”. Si spera, ora, di riuscire a recuperare la collana divulgando la sua immagine.