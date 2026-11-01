È accaduto ieri lungo la via principale della città, da quanto è stato confermato dalle forze dell’ordine due ospiti del centro di Monastir hanno bloccato e palpeggiato la donna. Lei ha urlato richiamando l’attenzione dei passanti, è riuscita a fuggire dalla stretta dei due uomini ed è scappata via.

Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che, non lontano da via Roma, hanno individuato e fermato i responsabili. Si trovavano nel Largo Carlo Felice: dopo l’identificazione da parte della vittima e dei testimoni, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale.