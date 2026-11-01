Cagliari, tentativo di furto ai danni di un anziano da parte di un extracomunitario in pieno centro: arrestato l’aggressore grazie al pronto intervento di altri cittadini. Strattonato dall’aggressore, l’anziano è rimasto paralizzato dalla paura.

È accaduto ieri nella zona di piazza Giovanni XXIII, ore 13: a raccontare la vicenda è A.D.: “Mi fermo al panificio a prendere del pane.

A pochi metri dall’ingresso un signore in macchina, fermo in doppia fila, stava subendo un tentativo di rapina da parte di un giovane ragazzo extracomunitario.

Nessuno dei presenti-me compreso- aveva capito la situazione, il signore sembrava calmo e parlava con il rapinatore con apparente tranquillità; tutti abbiamo pensato fosse la classica richiesta, magari insistente, di elemosina, come capita spesso. Poi il tono del ragazzo si è fatto più aggressivo, urlava e strattonava il signore, intimando di consegnargli il telefono e gli occhiali; a quel punto abbiamo capito tutti, ho chiamato il 113 e sono arrivate 4 volanti arrestando in flagranza l’aggressore.

Mi avvicino al signore, mi ringrazia per aver chiamato la polizia, gli chiedo “perché non hai chiesto aiuto, eravamo lì”, mi guarda con imbarazzo senza rispondermi, facendomi capire che non era riuscito a farlo perché paralizzato dalla paura. La scena sarà durata massimo dieci minuti, dieci interminabili minuti di terrore per questa brava persona, nell’apparente (e incolpevole) indifferenza generale”.