Una circolare datata 12 giugno e indirizzata al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie dell’istituto comprensivo, che fa capo anche a Samassi, da parte della dirigenza scolastica che ricorda la necessità di adottare un abbigliamento consono al contesto indicato. Vietati, insomma, mini top, magliette particolarmente rimpicciolite, gonne, vestiti o pantaloni molto corti e questa pratica è indirizzata ai grandi come agli alunni, senza distinzione di genere. Per la maggior parte degli studenti sono iniziate le tanto attese vacanze estive, non però per chi deve sostenere gli esami per passare al ciclo successivo di studi: “Con l’arrivo della bella stagione, si rende necessario ricordare al personale della scuola, agli studenti e ai genitori, che la scuola è un ambiente educativo, nonché un luogo istituzionale che merita adeguato rispetto e ciò implica che ciascuno lo frequenti con un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all’ambiente scolastico” si legge nella circolare. “Ciò senza voler assolutamente limitare la libertà individuale, ma al solo fine di evidenziare che la Scuola, in quanto luogo formativo, mira ad educare alla libertà intesa come rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente circostante e l’attenzione nello scegliere l’abbigliamento è segno assoluto di rispetto e di decoro nei confronti del contesto scolastico”.