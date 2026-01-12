Dalle mani di chi per decenni si è prodigato alla sicurezza di tutti a quelle dei medici che curano i bambini: l’associazione ANVVF aiuta ancora, in maniera diversa, chi si trova in difficoltà e lo fa attraverso il volontariato e le missioni a fin di bene, come quella avvenuta il giorno prima dell’Epifania al Brotzu. Assieme al presidente Mario Dionigi Losengo, altri componenti della squadra si sono stretti agli operatori sanitari e ai piccoli che ogni giorno combattono per rimettersi presto in salute.