Sono Marta Messinas e la mamma Miranda Carta di Samassi che hanno realizzato questo libro per i piccoli guerrieri, quelli che devono lottare contro le avversità della vita. Ma non è un semplice opuscolo, bensì pagine colme d’amore per Cece, 50 anni, nata con un cromosoma in più.

Non un ostacolo ma una vita piena d’amore: Cece, ben nota in paese, è tanto amata da tutti e ancor di più dalla sua famiglia.

Pochi giorni fa l’associazione sarda dei genitori oncoematologia pediatra ha presentato il progetto: “È venuta a trovarci una nuova amica e a regalarci un po’ di allegria e un libro illustrato speciale, questa la sua storia”.

“La diversità come dono: il punto di partenza del progetto di donazione dei libri illustrati.

Il progetto nasce da un’idea semplice ma profonda: dimostrare che la diversità non è un limite, ma un valore.

Attraverso la riproduzione dei disegni dell’album che coloravo insieme a mia zia Cece,una zia speciale con un cromosoma in più, hp voluto raccontare il mio percorso fatto di amore, ricordi e condivisione.

Forse grazie proprio a quella diversità ho conosciuto un mondo speciale, che mi ha regalato tanto amore e tanti bei ricordi. Da quei ricordi, e grazie a mia zia che mi ha sempre voluto bene e sostenuto, è nato il desiderio di trasformare tutto questo in qualcosa di concreto.

Così prende vita la donazione del primo libro, simbolo di un cammino fatto di affetto,amore e gratitudine.

Un gesto che vuole ricordare a tutti che la bellezza può nascere anche – e soprattutto – dalle differenze, e che condividere ciò che si ama è il modo più autentico per lasciare un segno.

A te, Cece. A ogni tuo sorriso, a ogni gesto di amore che mi hai insegnato. Questo libro nasce per custodire quei momenti e regalarne di nuovi a chi ne ha bisogno.”

Il libro da colorare è stato proposto anche ai bimbi del Gaslini di Genova, “lo devo a mia zia e a tutto l’amore che mi ha dato” spiega Marta.