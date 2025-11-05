Momenti di panico lunedì pomeriggio in un’abitazione di Grignano Polesine, in provincia di Rovigo.

Un uomo di 68 anni si è trovato di fronte dei ladri che- stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto- avrebbero scavalcato la recinzione della casa attorno alle 18 e 30. Il 68enne avrebbe aperto il fuoco contro la banda, colpendo uno dei malviventi, che sono immediatamente fuggiti.

L’uomo, in ogni caso, non risulta indagato a causa delle nuove normative sulla legittima difesa.

Netto l’intervento della premier Giorgia Meloni, che sui social ha condiviso la notizia con un commento breve quanto chiaro: “La difesa è sempre legittima”.

Una frase non è affatto casuale, soprattutto per l’utilizzo dell’avverbio “sempre” che si riferisce proprio alla nuova legge che riguarda la violazione di domicilio o attività commerciale, che rivede “la proporzione fra offesa e difesa”. Quando c’è un pericolo concreto nel proprio privato, quindi, si può utilizzare un’arma legalmente detenuta per difendersi o tutelare i propri cari.