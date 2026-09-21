Tutto pronto per la nuova rotatoria di piazza d’Armi a Cagliari: nel giro di qualche giorno diventerà definitiva, ci sono da concludere gli ultimi stress test sul fronte traffico per verificare il passaggio degli autobus e poi si potrà procedere con la segnaletica orizzontale e, ultimo atto, con lo spegnimento dei semafori.

Uno degli interventi più attesi per snellire il traffico, soprattutto nelle ore di punta, pur se contestato per la tempistica, visto che il cantiere si è sovrapposto alla riapertura delle scuole.