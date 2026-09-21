Cagliari, pretendono di viaggiare senza biglietto, tre stranieri scappano in piazza Matteotti e strattonano un controllore del Ctm: è accaduto questo pomeriggio verso le 15. Erano a bordo della linea Gss che da Giorgino arriva sino a piazza Matteotti. Nel momento della discesa, i controllori hanno chiesto i biglietti: tutti regolari tranne due giovani uomini e una donna. È nato un diverbio tra irregolari e controllori, i quali con gentilezza e altrettanta fermezza hanno preteso che venisse regolarizzato il viaggio. Niente da fare, con arroganza hanno stratonato il personale del Ctm e si sono dileguati in piazza Matteotti sotto gli occhi di numerosi presenti che hanno fermamente condannato l’accaduto.