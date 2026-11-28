Cagliari, esplode la polemica sul premio alla mobilità sostenibile: “Non ridete, è successo davvero”. Il consigliere Giuseppe Farris legge le carte del premio Urban Award e attacca: “Vorrei che i canali istituzionali del Comune, finanziati con i nostri soldi, dedicassero altrettanta attenzione ai ritardi della metropolitana e dei cantieri vari, nonché ai disagi della circolazione” Questa settimana, fra le consuete fanfare (sul piano etimologico, dallo spagnolo “fanfa”, cioè vanteria e dall’ arabo “farfar”, chiacchierone), l’amministrazione Zedda riferisce che Cagliari è stata premiata per la MOBILITÀ SOSTENIBILE con l’ URBAN AWARD 2026.

Non ridete. È successo davvero.

Sono andato a leggere le carte.

Cominciamo da chi assegna il premio.

Nella giuria c’è un esponente di Legambiente. La stessa associazione che, appena un mese fa, nel rapporto “Ecosistema Urbano 2026”, registrava un arretramento di Cagliari di 9 posizioni nella graduatoria ambientale.

Quanto alle polveri sottili ( PM10), il rapporto indica per Cagliari una concentrazione media annua di 29 microgrammi per metro cubo. Per capirci, più di Milano, Torino e Napoli.

A ottobre le polveri. A novembre la coppa.

La stessa Legambiente che a fine 2025 ha ricevuto un contributo di 2.618,29 € dal Comune e che, il 12 ottobre 2026, ha sottoscritto un protocollo triennale di collaborazione con l’amministrazione, presentando una nuova domanda di finanziamento.

Nella giuria era presente anche un rappresentante di CONFCOMMERCIO. Sarebbe interessante fare un sondaggio, sul punto, fra i commercianti cagliaritani, sui cantieri e sui ristori promessi da Zedda.

Poi c’è PIN BIKE, illustre sponsor del premio. Il suo amministratore delegato siede nella giuria. Il premio comprende la piattaforma tecnologica commercializzata dalla sua azienda.

Sponsorizza, giudica e fornisce.

Veniamo al regolamento.

Gli articoli 1 e 4 attribuiscono rilevanza alla CONCRETA attuazione degli interventi, alla fruibilità dei servizi e alla riduzione dell’ inquinamento atmosferico.

Ebbene, dei circa 15 milioni di € del programma premiato, 7 milioni e 225 mila riguardano interventi che, al momento della candidatura, erano ancora in fase di PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO. Altri 4 milioni concernono percorsi verdi realizzati al 60 %

Quali risultati sono stati misurati non so. Di quanto è diminuito l’inquinamento neppure. Per tacere della riduzione dei tempi di percorrenza e, più, in generale del miglioramento della qualità della vita.

Vorrei che i canali istituzionali del Comune, finanziati con i nostri soldi, dedicassero altrettanta attenzione ai ritardi della metropolitana e dei cantieri vari, nonché ai disagi della circolazione.

Questa SINISTRA si occupa di modelli ideali di città, NON DEI BISOGNI DEI CITTADINI.

Ha deciso come dobbiamo muoverci, come dobbiamo vivere, quali abitudini dobbiamo cambiare.

Che ci siano anziani, lavoratori, genitori con figli da accompagnare a scuola, commercianti che devono campare, è diventato un particolare secondario.

Per loro, non è la città che deve essere organizzata in funzione delle esigenze di chi la abita. SONO I CITTADINI CHE DEVONO ORGANIZZARE LA PROPRIA VITA IN FUNZIONE DELLE IDEE DI CHI LA GOVERNA !

Se poi la realtà contraddice le proprie idee, tanto peggio per la realtà.