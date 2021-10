Cagliari, Truzzu nel mirino: “La città esclusa dai fondi del piano di ripresa, persi 30 milioni di euro per migliorare i quartieri”. Francesca Ghirra critica il sindaco di Cagliari dopo la beffa dei fondi persi e invece conquistati da Quartu: Ma che credibilità ha ormai questa giunta, che in 2 anni è riuscita solo a inaugurare opere ereditate dalla giunta Zedda e ad accaparrarsi il merito di lavori portati avanti da altre Istituzioni, senza mantenere nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale? Forse è consapevole che nel 2026 il sindaco non sarà più lui”, attacca la consigliera.

Il gruppo dei Progressisti, all’opposizione in consiglio comunale, è sul piede di guerra: “È di giovedì scorso la notizia che Cagliari non otterrà i fondi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua): 30 milioni che sarebbero serviti per riqualificare l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di viale Monastir, realizzando 40 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica, 20 di housing sociale e servizi.

A dare notizia dell’ottenimento delle risorse era stato il sindaco il 23 luglio ( https://www.comune.cagliari.it/…/area_ex_mercato… ). Il 6 agosto le menzionava tra i 128 milioni che aveva inserito nel bilancio comunale ( https://www.facebook.com/478676238917576/posts/4105721026213061/ ).

“Basta annunci, il sindaco di Cagliari dimostri di saper amministrare la città” scrivevo il 10 agosto ( https://www.facebook.com/147045459010122/posts/1495341557513832/ ), ma Truzzu soffre di annuncite e non porta a casa nessun risultato.

Purtroppo non riesce ad avviare, né tantomeno concludere, progetti già pronti, finanziati e spesso appaltati dalla giunta Zedda (gli interventi del bando periferie per Sant’Avendrace o quelli per Is Mirrionis, il ponticello sul Terramaini o il porticciolo per la piccola pesca a Sant’Elia, gli ampliamenti dei parchi degli Anelli, Tuvixeddu e l’Orto dei Cappuccini, l’anfiteatro romano e tutti i teatri comunali, solo per fare alcuni esempi), figuriamoci ottenere risorse per nuovi interventi!

L’abbiamo già visto per i mercati civici, per cui nell’agosto 2019 millantava di ottenere 80 milioni dal Governo per riqualificarli, è accaduto in questi giorni con i fondi del PinQua e temo lo vedremo per le opere connesse al nuovo stadio.

“Siamo tra gli ammissibili non finanziati”, ha dichiarato il sindaco giovedì a Casteddu Online – Cagliari Online , “c’è un altro step tra un mese. Devono verificare perché alcuni hanno termini di programmazione molto più lunghi e devono riuscire a garantire la chiusura dei lavori entro il 2026. Noi siamo sicuri di chiudere entro il 2026. Manderemo altra documentazione, poi si vedrà”.

Sono sicuri di chiudere entro il 2026. Ma che credibilità ha ormai questa giunta, che in 2 anni è riuscita solo a inaugurare opere ereditate dalla giunta Zedda e ad accaparrarsi il merito di lavori portati avanti da altre Istituzioni, senza mantenere nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale? Forse è consapevole che nel 2026 il sindaco non sarà più lui.