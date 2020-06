Ha un nome e un cognome la persona che ieri mattina, in via della Pineta a Cagliari, ha investito con l’auto Maria Consolata Bartocci. La polizia Municipale, a tempo record, è arrivata al pirata della strada. Fondamentali le telecamere, sia pubbliche sia private, disseminate nella strada e nelle vie limitrofe. La donna, purtroppo, si trova ancora nel reparto di Rianimazione del Brotzu, è in coma e sta lottando tra la vita e la morte.