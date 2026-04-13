Cagliari, trasferimento del vaccino profilassi in via De Gasperi per ulteriori 12 posti in più al Binaghi, la Asl replica a Adiconsum Sardegna: “Sarà nostra cura trovare le soluzioni più appropriate per i cittadini e per gli operatori che svolgono attività nel Servizio vaccinoprofilassi”.

La polemica è scattata questa mattina: “Una decisione giudicata “affrettata” e priva delle necessarie garanzie, con il trasferimento del servizio e le possibili ricadute sui diritti e sulla tutela dei cittadini”. Secondo l’associazione dei consumatori, la riorganizzazione di un servizio sanitario essenziale non può avvenire senza assicurare pienamente sicurezza, continuità e accessibilità.

“Stiamo facendo tutte le modifiche per rendere adeguati gli spazi di via De Gasperi – afferma il DG della Asl n. 8 Aldo Atzori – . Ci stiamo impegnando per cercare anche altri spazi cittadini più idonei e confortevoli; ora abbiamo l’urgenza di far partire l’Ospedale di Comunità al Binaghi ma sarà nostra cura trovare le soluzioni più appropriate per i cittadini e per gli operatori che svolgono attività nel Servizio vaccinoprofilassi “. Queste le parole del manager della ASL di Cagliari che risponde a quanto apparso oggi su diversi servizi giornalistici in merito allo spostamento del Servizio di igiene e Sanità pubblica da via Is Guadazzonis a via De Gasperi. “Entro il 15 maggio saranno disponibili 12 posti letto più altri 20 per dare avvio all’Ospedale di Comunità, una struttura territoriale e di ricovero breve destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e assistenziale infermieristica per stabilizzare pazienti post-acuzie o cronici, evitando ricoveri ospedalieri impropri”.

Nell’ambito del percorso di rafforzamento della riorganizzazione previsto dal DM 77 e con l’obiettivo di realizzare gli spazi necessari all’attivazione di ulteriori 12 posti letto dell’Ospedale di Comunità presso il Presidio Ospedaliero Binaghi, la ASL n. 8 di Cagliari ha avviato un processo di riallocazione di alcuni servizi aziendali, tra cui la Diabetologia, che sarà collocata al primo piano dello stabile in spazi più ampi e adeguati di quelli attuali e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Vaccinoprofilassi) che sarà trasferito nella storica sede del palazzo comunale di via De Gasperi.

La Direzione aziendale è quindi impegnata su un duplice fronte: da un lato, nella costruzione del nuovo modello organizzativo socio-sanitario territoriale, in linea con quanto previsto dal DM 77 e dal PNRR; dall’altro, nell’adozione di tutte le misure necessarie a ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire la continuità e la qualità dei servizi erogati. Si tratta di un passaggio strategico che punta a realizzare un modello assistenziale rinnovato e più efficace, concretamente al servizio dei cittadini, capace di rafforzare la sanità pubblica e di assicurare risposte più tempestive, appropriate e diffuse sul territorio, impattando positivamente sulla qualità complessiva dell’assistenza.

L’Ospedale Binaghi di Cagliari sarà infatti, in brevissimo tempo, sede dell’Ospedale di Comunità (OdC), struttura finanziata con fondi PNRR e destinata a ricoveri di breve durata, con funzione di raccordo tra assistenza domiciliare e ospedale per acuti. In questo contesto, la riorganizzazione dei posti letto e degli ambulatori rende necessario il trasferimento di alcuni servizi, tra cui anche il Servizio di Vaccinoprofilassi, in una nuova sede cittadina.

A seguito di svariati sopralluoghi, è stata individuata quale postazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica la struttura di via De Gasperi, già storicamente sede del medesimo servizio. La soluzione prescelta risponde pienamente ai criteri di funzionalità e accessibilità: si tratta infatti di un palazzo centrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, dotato di adeguata disponibilità di parcheggi e priva di barriere architettoniche, a beneficio sia dell’utenza sia degli operatori sanitari. Con l’obiettivo di favorire l’accesso saranno chiesti degli stalli appositamente dedicati. Inoltre, sono al vaglio della Direzione altre ipotesi, con la ricerca di ulteriori spazi cittadini più idonei e confortevoli.

Contestualmente, all’interno dell’Ospedale Binaghi si sta definendo il nuovo assetto organizzativo: i diversi livelli dell’edificio saranno progressivamente dedicati all’Ospedale di Comunità, contribuendo alla realizzazione di un modello assistenziale innovativo, orientato alla presa in carico territoriale e alla continuità delle cure.

L’intervento complessivo di riorganizzazione è finalizzato al potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale e al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi della ASL n. 8 di Cagliari, in coerenza con gli obiettivi di rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).