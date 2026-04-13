Nuovi dispositivi DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) installati dal Banco di Sardegna all’esterno della filiale principale di Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia e delle sedi di Cagliari e Sassari.

L’iniziativa nasce con il duplice obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza sul luogo di lavoro per i collaboratori e, contemporaneamente, offrire un presidio salvavita permanente a disposizione dell’intera collettività.

I defibrillatori, posizionati in punti strategici e facilmente accessibili, sono progettati per essere utilizzati con estrema semplicità, anche da personale non sanitario.

La presenza di questi dispositivi rappresenta un fattore critico per ridurre i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso, rendendoli una risorsa vitale H24 per chiunque si trovi nelle vicinanze delle sedi del Banco.

Con questa installazione, il Banco di Sardegna trasforma i propri spazi in veri e propri “punti di primo soccorso” urbano.

“La nostra presenza sul territorio non si esaurisce nell’erogazione di servizi bancari- dichiara Mauro Maschio, Direttore generale del Banco di Sardegna – ma si esprime nel prenderci cura della comunità in ogni sua forma. Con l’installazione dei DAE, trasformiamo le nostre sedi in presidi di pubblica utilità: un investimento che non misura il valore in numeri, ma nel tempo vitale che riusciamo a restituire alle persone in caso di emergenza.”