Terrore in Via Bacaredda a Cagliari, la scena si ripete come due mesi fa. Un’auto bianca supera l’autobus e sfiora tutte le vetture a zig zag evitando per un soffio uno schianto frontale.

Incredibile episodio nella notte a Cagliari. Qualcuno sembra aver cambiato nella mente i sensi di marcia di Via Bacaredda. L’auto ha percorso almeno 400 metri dall’altezza del McDonald’s per arrivare sino all’incrocio che porta al Liceo Pacinotti.

Momenti di grandissima paura e tensione. Non si capisce come qualcuno continui ad imboccare via Bacaredda contromano ad altissima velocità.

L’auto bianca addirittura è rimasta a lungo nella seconda corsia di marcia che normalmente va in senso contrario quasi a sfidare gli automobilisti. Si è trattato o di qualcuno che era alla guida completamente ubriaco o di un gesto folle fatto proprio per sfida da qualcuno che ha imboccato contromano la strada e non si è fermato costringendo l’autobus del Ctm a fermarsi, col conducente esterrefatto.