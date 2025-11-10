Uras si stringe al suo piccolo concittadino di 8 anni che lotta dopo un’emorragia cerebrale: è stato operato e trasferito a Roma, è grave. In un giorno sono stati raccolti oltre 20 mila euro per sosstenere le spese della famiglia.
“Bello vivace ed allegro fino a venerdì scorso 7 novembre”: è descritto così il piccolo da chi bene lo conosce. Mentre stava facendo i compiti si è sentito male ed è stato portato al Pronto Soccorso di Oristano e successivamente trasferito a Cagliari all’ospedale Brotzu. Ha avuto un’emorragia cerebrale, è stato operato nella nelle prime ore di sabato e messo in coma farmacologico. “Le sue condizioni sono gravi. I medici del Brotzu decidono che oggi lunedi 11 novembre il piccolo deve essere trasferito a Roma dove sono più attrezzati per affrontare il suo problema. Vi chiediamo di aiutare la sua famiglia in questo momento di sofferenza e di necessità. Aiutiamo tutti insieme il nostro piccolo guerriero ad affrontare la sua battaglia più grande consentendogli di avere mamma e papà accanto. I fondi che raccoglieremo saranno destinati alle spese di viaggio, vitto e alloggio dei genitori” si legge. È stata aperta una raccolta fondi https://gofund.me/e7997c36f, “non lasciamo sola questa famiglia, il nostro cuore ed il nostro sostegno devono accompagnarli in questo difficile percorso”.
