A volte passeggiare e vivere in alcune zone di Cagliari può essere difficile per alcuni residenti. “La condizione igienico sanitaria in via Col del Rosso a Cagliari, in prossimità incrocio via San Michele e via Tofane, è preoccupante”, scrive un lettore. “Da giorni si trova questo bustone di immondizie contenenti anche del cibo avariato che fuoriesce sul marciapiede. Topi, piccioni e blatte fanno a gara per prenderselo. Gli operatori ecologici son passati varie volte sia con il camion sia col l’ape per la pulizia della strada e hanno ignorato il problema.”

E precisa: “Ho provato a chiamare il comune di Cagliari raccolta umido ma la chiamata si scollega automaticamente.“