Un’auto che la segue nella notte da Cagliari a Quartu e viceversa dopo una serata tra amiche al Poetto di Cagliari per festeggiare un compleanno e poi si ferma al distributore dove lei aveva trovato rifugio. Lunghi momenti di paura vissuti nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno da una giovane cagliaritana, che questa mattina ha presentato denuncia ai carabinieri.

Era circa l’1.30 quando la ragazza stava riaccompagnando a casa un’amica a Quartu, al rientro dal compleanno di un’altra amica in comune. Già a pochi metri dall’abitazione si è accorta di una vettura che faceva lo stesso percorso. “Ho notato una Fiat Panda dietro di me fare il mio stesso tragitto, ma non ci ho dato peso fino a quando quella Fiat Panda mi ha seguita anche dentro il vialetto di casa della mia amica”, racconta. L’auto ha accostato e ha atteso che lei ripartisse. Quando la giovane è risalita in macchina per tornare a casa, la Panda ha ripreso a seguirla.

A quel punto ha chiamato in preda al panico alcuni amici che si trovavano al Q8 di viale Marconi a lavare l’auto e si è fermata da loro. “Devo ringraziare che in strada c’erano i miei amici fermi al Q8 di viale Marconi: li ho chiamati in preda al panico e mi sono fermata da loro”. Anche l’uomo alla guida della Panda si è accostato ed è sceso dalla vettura. Vedendo però 7/8 persone radunate ha cambiato atteggiamento. “Ha fatto finta di niente, avendo realizzato ci fossero altre persone, chiedendo direzioni per Villasimius, parlando con un inglese molto base”.

La giovane ha poi presentato denuncia ai carabinieri, consegnando anche una foto del presunto responsabile. “Ho raccontato quello che mi è successo per mettere in guardia altre ragazze”, conclude.