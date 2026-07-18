Una tragedia sfiorata per una manciata di secondi, evitata solo grazie al sangue freddo e al quotidiano eroismo dei carabinieri della Stazione di Maracalagonis. Nella notte appena trascorsa, un drammatico intervento nel centro abitato di Settimo San Pietro ha trasformato i militari in veri e propri angeli custodi, capaci di compiere una scelta estrema pur di strappare alla morte un trentaseienne del posto.

Tutto è iniziato con una telefonata disperata al Numero Unico di Emergenza 112 che ha segnalato i forti intenti suicidari dell’uomo. La pattuglia, già in perlustrazione sul territorio, si è catapultata sul posto in pochissimi minuti, trovandosi di fronte a una scena agghiacciante: dalla strada era chiaramente visibile l’uomo in piedi su una sedia, sotto una tettoia nel cortile interno, intento ad assicurarsi una corda al collo.

I tentativi di mediazione dei militari sono durati pochissimi, drammatici istanti: con una mossa repentina, l’uomo ha scalciato la sedia, rimanendo sospeso nel vuoto. In quel preciso momento è scattata una spietata corsa contro il tempo, dove ogni singola frazione di secondo significava la differenza tra la vita e la morte.

Con il cancello pedonale sbarrato e il muro di recinzione troppo alto da scavalcare rapidamente, le vie d’accesso convenzionali erano azzerate. È qui che è emerso il valore fondamentale e la straordinaria capacità di reazione dei carabinieri: davanti all’improrogabile necessità di salvare una vita, i militari non hanno esitato a compiere una manovra disperata quanto efficace. Hanno utilizzato l’auto di servizio come un vero e proprio ariete, sfondando il portone d’accesso principale per aprirsi un varco immediato verso il cortile.

Una volta dentro, i militari si sono lanciati sul trentaseienne: lo hanno sollevato di peso per interrompere la trazione sul collo, allentando la corda e riuscendo finalmente a liberarlo e ad adagiarlo a terra. L’uomo, che aveva già perso i sensi per il principio di soffocamento, ha ripreso miracolosamente a respirare e ha riaperto gli occhi poco dopo, costantemente vigilato e rassicurato dai suoi salvatori.

Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario del 118, preallertato dalla centrale operativa che ha coordinato magistralmente le operazioni. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato. Fortunatamente, è fuori pericolo di vita.