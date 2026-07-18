Ennesima tragedia sulle strade sarde, è accaduto questa mattina lungo l’arteria che collega i due paesi. Il ciclista, Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è deceduto sul posto dopo essere stato travolto da un’auto. Secondo quanto emerso, Lonis è stato investito da una Citroen C3 condotta da un 43enne. Fatale l’impatto per il 66enne, morto poco dopo. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e un’ambulanza.

“Il Presidente, i dirigenti, gli atleti

del presente e del passato della

Polisportiva Senorbì

Attoniti partecipano la scomparsa dell’ ex giocatore e dirigente

Marco Lonis ed esprimono sentita vicinanza alla moglie Lucia, ai figli Alessandro e Carlo, ai fratelli, ai nipoti e ai parenti tutti.Ciao Marco R.I.P”, il messaggio che la Polisportiva di Senorbì ha voluto dedicare a Lonis.