L’autopsia effettuata nelle scorse ore dal professor Roberto Demontis chiarisce cosa è accaduto a Teresa Vacca, 82 anni, e a suo figlio Marco Durzu, 58, morti nella loro casa di Maracalagonis pochi giorni fa.

Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, la madre – che si occupava giornalmente del figlio disabile- è deceduta a causa di un malore improvviso. Poco dopo, invece, lo choc per ciò che era accaduto ha travolto il figlio, stroncato da una crisi.

Una tragedia nella tragedia, quindi, per madre e figlio legati fino alla fine da un destino beffardo.