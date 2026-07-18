Incidente choc a Solanas, la sindaca disperata: “Chi è in acqua stia a distanza dai mezzi di soccorso, gli aerei devono salvarci dal fuoco”.Situazione drammatica tra la galleria e la spiaggia di Sollnas: un morto e 14 feriti il bilancio parziale del terribile schianto tra tre auto che ha poi provocato un vasto incendio sulle colline,. proprio a causa del rogo divampato su una della uto coinvolte. Decine di soccorritori in azione a Sinnai, è uno degli eventi più pericolosi degli ultimi anni nel Cagliaritano
Ecco l’accorato appello della sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu: “Sono tuttora in corso le delicate operazioni di spegnimento degli incendi nel nostro territorio. In questa fase cruciale, i velivoli antincendio devono poter operare con la massima celerità e in totale sicurezza.
SI FA APPELLO AI NATANTI E A CHIUNQUE SI TROVI IN ACQUA:
È assolutamente necessario mantenersi a debita distanza dalle zone di caricamento dell’acqua da parte dei mezzi aerei. Intralciare le manovre di pescaggio mette a rischio l’incolumità dei piloti, dei soccorritori e dei bagnanti stessi, oltre a rallentare i soccorsi a terra.
Sul posto, lato mare, sta già intervenendo un gommone con equipaggio del SubSinnai per pattugliare l’area e invitare tempestivamente chi è in acqua a liberare lo spazio necessario per le operazioni.
Si raccomanda la massima collaborazione e il rispetto delle indicazioni dei soccorritori. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.
Si informa la cittadinanza che è in corso un vasto incendio in località Solanas, in prossimità dell’uscita della Galleria. Il rogo è stato originato da un gravissimo incidente stradale avvenuto qualche ora fa.
La situazione è sotto il coordinamento costante delle autorità competenti. Sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza:
Vigili del Fuoco e Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia Locale, Associazioni di Protezione Civile, VAB Sinnai, MASISE, Crov Villasimius e NOS Quartu.
Le operazioni di spegnimento dall’alto sono imponenti: sono operativi in questo momento 3 elicotteri e un canadair.
Si prega vivamente la cittadinanza di evitare assolutamente la zona e di mantenere libere le arterie stradali per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Vi invito a seguire esclusivamente i canali ufficiali per gli aggiornamenti.
Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena saranno disponibili”, conclude la sindaca Pusceddu.