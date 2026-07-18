Incidente choc a Solanas, la sindaca disperata: “Chi è in acqua stia a distanza dai mezzi di soccorso, gli aerei devono salvarci dal fuoco”.Situazione drammatica tra la galleria e la spiaggia di Sollnas: un morto e 14 feriti il bilancio parziale del terribile schianto tra tre auto che ha poi provocato un vasto incendio sulle colline,. proprio a causa del rogo divampato su una della uto coinvolte. Decine di soccorritori in azione a Sinnai, è uno degli eventi più pericolosi degli ultimi anni nel Cagliaritano

Ecco l’accorato appello della sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu: “Sono tuttora in corso le delicate operazioni di spegnimento degli incendi nel nostro territorio. In questa fase cruciale, i velivoli antincendio devono poter operare con la massima celerità e in totale sicurezza.

SI FA APPELLO AI NATANTI E A CHIUNQUE SI TROVI IN ACQUA:

È assolutamente necessario mantenersi a debita distanza dalle zone di caricamento dell’acqua da parte dei mezzi aerei. Intralciare le manovre di pescaggio mette a rischio l’incolumità dei piloti, dei soccorritori e dei bagnanti stessi, oltre a rallentare i soccorsi a terra.