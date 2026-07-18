Terribile incidente a Solanas, lungo la Statale 125 Var. Il sinistro vede coinvolti tre veicoli, di cui un’auto e un van che si sono scontrati frontalmente. Dopo l’impatto, i veicoli hanno preso fuoco, scatenando un vasto incendio che ha bruciato tutta la collina circostante. Cinque persone sono rimaste gravemente ferite e sul posto sono intervenuti elicotteri, canadair e i vigili del fuoco per domare le fiamme.

“Si informa la cittadinanza che è in corso un vasto incendio in località Solanas, in prossimità dell’uscita della Galleria. Il rogo è stato originato da un gravissimo incidente stradale avvenuto qualche ora fa”, informa la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu.

“La situazione è sotto il coordinamento costante delle autorità competenti. Sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza:

Vigili del Fuoco e Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia Locale, Associazioni di Protezione Civile, VAB Sinnai, Crov Villasimius e NOS Quartu.

Le operazioni di spegnimento dall’alto sono imponenti: sono operativi in questo momento 4 elicotteri e un canadair.

Si prega vivamente la cittadinanza di evitare assolutamente la zona e di mantenere libere le arterie stradali per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Vi invito a seguire esclusivamente i canali ufficiali per gli aggiornamenti.

Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena saranno disponibili.”