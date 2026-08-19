Si intensificano i controlli dei carabinieri nella zona a tutela rinforzata di Cagliari. Nelle ultime ore sono state identificate oltre 30 persone e due giovani, un 24enne e un 32enne di nazionalità tunisina, sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il dispositivo interessa piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e l’adiacente viale La Playa, aree nelle quali in passato sono stati segnalati episodi di degrado e microcriminalità.

I servizi, predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e attuati dalle stazioni competenti per territorio e dalla sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, sono stati rafforzati con l’entrata in vigore della nuova ordinanza prefettizia. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e consentire il regolare svolgimento delle attività economiche.

L’intervento che ha portato alle due denunce è scattato dopo una segnalazione al 112 per una lite tra giovani in piazza del Carmine. I militari, arrivati sul posto per riportare la situazione alla calma e identificare i presenti, sarebbero stati aggrediti con spintoni e raggiunti dal lancio di alcuni oggetti. I due giovani sono stati bloccati e, al termine degli accertamenti, denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni nell’ambito del dispositivo di vigilanza rafforzata, con particolare attenzione alle aree interessate da fenomeni di degrado e microcriminalità. L’attività è finalizzata a prevenire nuovi episodi e a rafforzare la sicurezza di residenti, cittadini e operatori economici.