Un 49enne è stato denunciato dai carabinieri di Iglesias per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, originario di Siliqua e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo stradale in una zona periferica di accesso al paese.

I militari dell’aliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Iglesias hanno sottoposto il conducente all’alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Per il 49enne è scattato il ritiro della patente, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo.

L’intervento rientra nei servizi quotidiani di prevenzione e controllo del territorio svolti dai carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della guida pericolosa legata all’abuso di alcol.