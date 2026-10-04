Cagliari, c’era una volta la “foresta urbana”: ecco come stanno morendo gli alberi della nuova via Roma. Non ha dubbi il grande esperto di botanica e professore universitario Gianluigi Bacchetta: “Prosegue la moria di alberi in Via Roma
Dopo la recente sostituzione di una quindicina di alberi, morti subito dopo la fine dei lavori, continuano a stirare le cuoia le palme delle Canarie e gli alberi di Giuda.
Nonostante le temperature miti e la piacevole brezza, tutti preferiscono passeggiare sotto i portici maleodoranti di Via Roma, piuttosto che lungo il “Bosco di Boeri”.
Complimenti al progettista e alla ditta che ha realizzato i lavori”, conclude Bacchetta nel suo intervento sui social.