La provocazione di Alessandro Gassman sui suoi social ufficiali: pubblica un video in cui è sempre più evidente l’assedio degli yacht extra lusso nella acque del nord Sardegna e a corredo lancia la sua domanda, come nel suo stile pungendo i destinatari: “Amici sardi, vi va bene così? Contenti voi…”, lasciando intendere che i sardi non difendono il loro mare e il loro territorio dall’assalto degli ultra ricchi e di cafoni miliardari che occupano stabilmente specchi d’acqua dalla bellezza unica al mondo. Tantissimi i commenti, uno in sostanza il concetto: non ci va bene ma siamo impotenti e se parliamo veniamo pure attaccati. E voi COSA NE PENSATE?