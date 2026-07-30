Dopo anni di attesa, uno dei luoghi simbolo della storia di Cagliari si prepara a riaprire. L’Anfiteatro Romano potrà tornare ad accogliere visitatori grazie a un percorso provvisorio studiato per garantire sicurezza e accessibilità, in attesa dell’imponente intervento di recupero e valorizzazione da 4 milioni di euro già finanziato dal Comune.

La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, su proposta dell’assessore Yuri Marcialis, per consentire una fruizione temporanea del sito archeologico nelle condizioni attuali, accompagnando il monumento verso la sua futura riqualificazione.

L’intervento, sostenuto da oltre 500mila euro di fondi regionali, nasce con un obiettivo preciso: restituire alla città un patrimonio unico senza attendere la conclusione dei lavori definitivi. Il progetto prevede la messa in sicurezza dei tratti più delicati del percorso, la creazione di un itinerario di visita continuo e una migliore organizzazione degli spazi accessibili al pubblico.

Tra le soluzioni previste c’è anche l’introduzione di un servizio navetta con kart elettrici già in dotazione al Comune, che permetterà di superare il dislivello tra la strada e il piano dell’arena e favorire l’accesso anche alle persone con ridotta capacità motoria.

Il nuovo allestimento temporaneo comprenderà inoltre pannelli e strumenti informativi per raccontare ai visitatori la storia dell’Anfiteatro e un sistema di illuminazione notturna pensato sia per valorizzare il monumento dal punto di vista scenografico sia per aumentare la sicurezza dell’area.

Il via libera della giunta apre ora la fase successiva dell’iter, con il recepimento dei pareri degli enti competenti e la successiva definizione degli interventi esecutivi.