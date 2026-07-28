Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale italiana di calcio. Come appreso da ANSA, lo ha annunciato ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò al consiglio federale in corso.

A breve dovrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale di Claudio Ranieri come direttore tecnico.

Quadri incarichi arrivano dopo giorni decisamente complicati per il calcio italiano, anche a seguito delle dimissioni avvenute nelle scorse ore da parte di Paolo Maldini e Leonardo in qualità di direttore tecnico e advisor del Club Italia.