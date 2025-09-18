Sacchi neri lasciati a terra, bottiglie vuote, ingombranti abbandonati come in una discarica improvvisata. È lo scenario che da mesi si ripete nell’area dei parcheggi di via Trentino, a ridosso della Casa dello Studente e del secondo ingresso del Cus. Una situazione diventata insostenibile, che ha costretto l’Università di Cagliari a intervenire con misure drastiche: chiusura dei cancelli in orari prestabiliti e un giro di vite sugli accessi.

A partire da oggi giovedì 18 settembre, l’area resterà chiusa dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 7, e per l’intera giornata nel fine settimana. l’unica eccezione sarà il passaggio pedonale per raggiungere la Biblioteca, aperto esclusivamente negli orari consentiti. Contestualmente, l’Ateneo ha avviato un’operazione straordinaria di pulizia e reinstallato il cancello d’ingresso.

“I rifiuti trovati non hanno nulla a che fare con le attività universitarie – spiegano dall’Ateneo – ma derivano da abbandoni da parte di ignoti. Espongono la comunità a rischi igienico-sanitari e danneggiano l’immagine dell’Università”.