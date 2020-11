Cagliari, spaccio di marijuana in piazza del Carmine: arrestato un giovane del Gambia.

Nella serata di ieri a Cagliari, in piazza del Carmine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto D.B., 22 anni, nativo del Gambia, per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle ore 20:30 circa è giunta una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino che ha riferito che in piazza del Carmine alcuni extracomunitari stavano spacciando sostanze stupefacenti. In particolare è stato minuziosamente descritto un ragazzo di colore di media statura che stava ponendo in essere un’attività di cessione di droghe nei confronti di chi frequentava la piazza.

I militari operanti giunti sul posto, sono rimasti a distanza per meglio comprendere le dinamiche con cui avveniva lo spaccio e verificarne la fondatezza. Nell’occasione è stato notato un giovane italiano avvicinarsi alla persona monitorata che dopo una breve conversazione, ha scambiato una banconota con qualcosa che il cittadino straniero ha estratto dai propri pantaloni, per poi allontanarsi frettolosamente verso viale Trieste.

In quel momento le due pattuglie hanno deciso di intervenire in maniera coordinata riuscendo a fermare lo straniero, mentre l’acquirente, dopo aver gettato per terra la sostanza acquistata, è riuscito a darsi alla fuga.

La successiva perquisizione dell’extracomunitario ha permesso di rinvenire 9 involucri di marijuana per un peso complessivo di 8 grammi circa e la somma di 80 euro in banconote arrotolate.

L’arrestato è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.