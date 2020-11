Monastir, sorpreso a forzare le portiere di alcune auto minaccia i passanti: sudanese in arresto

Stanotte a Monastir, i carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato per furto aggravato un 22enne sudanese, residente ad Assemini, disoccupato, con precedenti denunce a carico.

I militari, allertati dalla dipendente centrale operativa della Compagnia di Dolianova, intervenuti tempestivamente in via Sassari, dopo aver individuato il giovane che si aggirava all’interno del cortile dell’abitazione ubicata al civico 5, lo hanno individuato e bloccato. A seguito di immediate indagini sul posto, hanno poi potuto accertare che, poco prima lo stesso sudanese aveva minacciato verbalmente un 38enne e un 35enne del posto che lo avevano contestato, in quanto testimoni oculari dei tentativi, da lui posti in essere, di forzare le portiere di alcune auto in piazza Caduti di Nassiriya.

L’arrestato è stato ristretto presso la camera di sicurezza della Stazione di Sanluri, in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna.