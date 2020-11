Covid, “Subito una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Sardegna”

“Subito una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza. La tenuta della sanità sarda è gravemente a rischio. Il nostro timore è che la Sardegna sia di fatto una regione rossa mascherata da regione gialla”. Il post è del capogruppo del M5Stelle in consiglio regionale Michele Ciusa, al termine di una conferenza stampa congiunta assieme ai rappresentanti delle altre forse di opposizione in aula come Pd, Progressisti e Leu. “Manca la trasparenza sulle valutazioni scientifiche che stanno guidando le decisioni prese dalla Giunta”, aggiunge Ciusa, “e lo scandalo seguito alla puntata di Report è soltanto una goccia nel mare magnum di decisioni poco cristalline per le quali da mesi stiamo chiedendo a gran voce che ci vengano mostrati i dati.

Per questo abbiamo deciso di chiedere l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza.