Cagliari, rivoluzione a metà in piazza Michelangelo: “Due isole ecologiche ma restano tutti i mastelli”

Le due isole ecologiche piazzate in piazza Michelangelo a Cagliari non portano, in parallelo, all’eliminazione dei mastelli i residenti della piazza e quelli delle strade limitrofe continueranno a dover fare i conti con i bidoncini e bidoni di umido, secco, plastica, carta e cartone e vetro. A differenza di quanto fatto attorno al mercato di San Benedetto, unica realtà in tutta la città dove decine di abitanti hanno potuto dire addio ai mastelli, nella piazza incastonata tra via Pascoli e via Cavaro le due isole del Comune e della De Vizia saranno “un alleggerimento. Chi non riuscirà ad esporre l’umido nei giorni prestabiliti potrà utilizzare le due isole, ma non sempre

Ci sarà un limite annuale”, spiega l’assessore comunale dell’Igiene del suolo, Alessandro Guarracino. “Sì tratta di un’integrazione rispetto al porta a porta”.