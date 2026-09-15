Nel pomeriggio del 13 settembre, in Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, che stazionava con atteggiamento guardingo nei pressi della locale Piazza Matteotti, è stato sottoposto a controllo dalla pattuglia dell’Arma che transitava in quella zona.

A seguito dell’attività, è stato trovato in possesso di 17 compresse di rivotril – il cui principio attivo clonazepam è in TAB. 2 della L. stupefacenti – e 20 € in banconote di vario taglio.

Il giovane, d’intesa con l’A.G. minorile, è stato tradotto presso il CPA di Quartucciu.