Le autorità sanitarie rinnovano l’invito a prestare attenzione alle misure di prevenzione, soprattutto per proteggere le persone anziane e più fragili. “Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus: evitare i ristagni d’acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all’aperto, in particolare all’imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus”, ricorda la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, Maria Valentina Marras.

“Continuiamo a proteggerci e proteggere in particolare le persone anziane e fragili – è l’appello della direttrice Grazia Cattina –. Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara”.