L’affascinante borgo vecchio di Tratalias ha fatto da scenario al prestigioso evento “Moda e Romanico” che ha saputo abbinare l’eleganza dell’alta moda al fascino senza tempo delle automobili d’epoca.

L’evento è stato organizzato da Capoterra 2000 Academy, con il patrocinio del Comune di Tratalias ed in collaborazione con Fondazione Sardegna Isola del Romanico e A.S.E.L. (Associazione Sarda Enti Locali) e si è tenuta presso l’incantevole scenario della Chiesa Romanica di Santa Maria di Monserrato.

Nell’atmosfera incantata di un luogo millenario, si è tenuta la sfilata di moda, presentata con eleganza da Arianna Accorte, che ha visto le modelle indossare in passerella le creazioni di Roberto Bortolussi, Bettina Tola, Romina Siddi, Marinella Porru e Ilaria Marcias; il tutto reso ancor più affascinante dai giochi di luce ed i chiaroscuri creatisi sulla facciata della Chiesa di Santa Maria di Monserrato.

Nel corso della serata, si sono tenute le apprezzatissime esibizioni delle cantanti Arianna Pinna ed Alessia Sanna e della danzatrice Sonia Limbardi, che hanno emozionato il numeroso pubblico intervenuto all’evento.

Il fascino intramontabile delle auto d’epoca del “Gruppo Old Cars Friends” ha accompagnato lo svolgersi dell’evento sin dall’inizio. Le autovetture, infatti, hanno aperto la manifestazione accompagnando le modelle fino allo spazio adiacente al sagrato della chiesa, creando un momento di autentica emozione che ha appassionato tutti i presenti; sono stati in tantissimi ad accogliere l’arrivo delle auto d’epoca, con a bordo le stupende modelle che sono scese dalla autovetture tra i flash dei fotografi e del pubblico entusiasta.

L’evento si è tenuto nella calda serata di sabato 29 agosto ed ha visto la partecipazione dei residenti, di numerose persone giunte da tutta l’isola e di tanti turisti giunti dalla penisola e dall’estero.

Il Sindaco di Tratalias, Emanuele Pes, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “un progetto che ha richiesto un lavoro durato quasi un anno, realizzato in collaborazione con la Pro Loco e con Capoterra 2000 Academy”.

Una serata da sogno, vissuta in un luogo incantato, che ha regalato ai presenti dei momenti indimenticabili.

Foto gentilmente concesse dallo studio fotografico Boccolo.