È il 29 settembre il termine entro il quale gli operatori interessati potranno candidarsi per la realizzazione degli spettacoli del Capodanno 2027 a Cagliari, che ancora una volta sarà realizzato in forma diffusa ovvero spalmato su più giorni e più luoghi della città. Il comune ha pubblicato un avviso per raccogliere le candidature degli operatori che saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’organizzazione degli eventi.

L’incarico riguarderà l’ideazione e la realizzazione degli spettacoli in programma per il Capodanno 2027, oltre alle attività e alle forniture necessarie alla loro realizzazione.

L’obiettivo dell’amministrazione è individuare soggetti con cui costruire il programma degli appuntamenti di fine anno in città. Gli interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse entro le 11 del 29 settembre, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul portale delle gare d’appalto del comune di Cagliari.