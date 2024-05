Cagliari set per cinema e tv: in città le riprese di Iris, la nuova serie thriller del regista di Breaking Bad

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari set naturale. Non solo il cinema, anche per le serie tv. Dal 20 al 24 maggio prossimi in città verranno realizzate le riprese per la serie televisiva Iris, un thriller Sky Original.

Le zone del set sono ancora top secret, ma il Comune di Cagliari ha già garantito alla produzione lo sconto sul canone per l’occupazione del suolo pubblico. Una riduzione giustificata “dalla promozione della città e delle sue peculiarità storiche, artistiche e culturali”.

Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) saranno i protagonisti del nuovo thriller Sky scritto e creato da Neil Cross, la mente dietro l’acclamata serie vincitrice del Golden Globe Luther. Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) è il regista principale della coproduzione Sky Studios e Fremantle.

Si uniscono al cast l’esordiente Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia) e Debi Mazar (Younger, Entourage).

Iris è un thriller che racconta la storia di un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon (Niamh Algar), che ruba un codice misterioso all’affascinante filantropo Cameron McIntyre (Tom Hollander) e si dà alla fuga. Armata solo della sua fatale intelligenza e del suo fascino camaleontico, Iris ha poco tempo per capire cosa il codice potrebbe scatenare prima di essere trovata.