Ivo Puddu sempre in coma al Brotzu, il 37enne che l’ha travolto è stato denunciato

È sempre in coma farmacologico e le sue condizioni sono giudicate gravi ma stazionarie, Ivo Puddu, il cinquantaquattrenne travolto domenica in viale Monastir a Cagliari mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la zona del piazzale esterno del cimitero di San Michele per lavorare qualche ora come aiuto fioraio. Nell’incidente ha riportato una serio trauma cranico e una fattura al bacino. I medici non sciolgono ancora la prognosi e continuano a tenerlo sedato nel reparto di Rianimazione del Brotzu.

Intanto, è stata ufficializzata la denuncia a piede libero per Danilo Floris, il 37enne alla guida dell’Audi che ha travolto Puddu: fuga e omissione di soccorso, queste le accuse mosse nei suoi confronti, che comportano anche il ritiro della patente.