Selargius, partono gli espropri dei terreni per il Tyrrhenian Link: il doppio cavo sottomarino prende forma

Partono ufficialmente gli espropri dei primi terreni a Selargius per la realizzazione della stazione di accumulo di Terna indispensabile per il Tyrrhenian Link, il mega cavo sottomarino, doppio, che trasporterà energi elettorale tra Sardegna e Sicilia. Carabinieri e polizia schierati nelle campagne al confine con Settimo San Pietro per fare in modo che le operazioni possano svolgersi in tranquillità e rapidità, tenendo a Debora distanza eventuali manifestanti contrari alla realizzazione dell’impianto.

Sui social i contrari alla realizzazione del doppio cavo, come ampiamente prevedibile, hanno già scritto messaggi di contrarietà non solo per l’esproprio dei terreni ma, anche, per la presenza delle forze dell’ordine. Una ventina di manifestanti hanno raggiunto i confini dei terreni, protestando e urlando tutta la loro rabbia per quella che sostengono che potrebbe essere “solo una speculazione energetica”.