I rossoblù sfidano i Campioni d’ Italia alla Unipol Domus,fischio d’ inizio alle ore 20,45 per un esordio casalingo in campionato subito difficile e complicato.

Tanta attesa da parte dei tifosi rossoblù per vedere all’ opera la formazione di Fabio Pisacane reduce dalla vittoria in terra emiliana e desiderosa di fare bene anche di fronte al proprio pubblico.

Da verificare alcune situazioni relative alla formazione che affrontera’ i nerazzurri, in particolare da valutare la possibilita’ dell’impiego di Jerry Mina al centro della difesa al posto di Alessandro Deiola, il tecnico rossoblù prendera’ la sua decisione in base allo stato di forma del giocatore durante la rifinitura.

A centrocampo sembra scontato l’ impiego di Adopo, Winks e Romano che stanno iniziando a dare discrete garanzie di affidabilita’e che potrebbero diventare i titolari durante la stagione appena iniziata,anche se attorno al nome di Adopo sono state accostate alcune indiscrezioni su una sua possibile partenza durante l’ attuale sessione di calciomercato; il tecnico rossoblu durante la conferenza stampa pre-gara ha dichiarato che il centrocampista non sarebbe sul mercato , ma si puo’ serenamente affermare che le dinamiche spesso contorte del calciomercato, stravolgono anche le certezze piu’ consolidate.

Da valutare altresi’ anche le variabili in attacco, che potrebbero prevedere due punte di ruolo, oppure una che possa agire “da boa ” e l’ altra svariare sull’intero fronte dell’ attacco ; tutto cio’ dipendera’dal sistema di gioco che Fabio Pisacane decidera’di adottare contro i nerazzurri.

Ieri sera e’ sbarcato all’ aeroporto di Elmas Yanis Massolin,il centrocampista francese classe 2002 al suo arrivo ha dichiarato di essere molto soddisfatto della scelta in favore del Cagliari e di essere pronto per giocare; il suo trasferimento in rossoblu prevede il prestito con il diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro con controriscatto a favore dell’Inter fissato a 7,5 milioni di euro, a breve la firma del contratto che lo leghera’ al Cagliari.