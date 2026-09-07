TRIGESIMO e RINGRAZIAMENTO

Ad un mese dalla scomparsa del caro

DOTTOR Bruno Soriga

la moglie Roberta, i figli Marco con Maura, Alessandro, Cristina e Giorgio, gli amati nipoti Davide e Annaleda, e i familiari tutti, ringraziano con affetto tutti coloro che con la presenza alle esequie, scritti, messaggi, omaggi floreali ed opere di bene, sono stati vicini nel suo ricordo, e invitano ad unirsi con le loro preghiere nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata mercoledi 9 settembre, alle ore 19, nella Parrocchia di Sant’Anna a Cagliari.