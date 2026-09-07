Sbarchi di migranti anche la notte: arrivati una decina di giovani uomini a bordo di un barchino nella spiaggia di Tuerredda. Dopo l’approdo sono andati via.

Ripresi da un cittadino che ha postato pubblicamente le immagini, l’ennesimo arrivo dimostra la rotta senza sosta dalle coste africane a quelle sarde.

È accaduto un giorno fa, sono giunti indisturbati e sono scesi dall’imbarcazione tutti insieme. Con loro avevano diverse taniche azzurre, zaini e qualche giacca. Con la torcia del telefono si sono fatti luce e sono andati via dalla spiaggia.