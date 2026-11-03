Sorpreso a rovistare in un’auto dopo averne infranto il vetro, un ventinovenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cagliari con l’accusa di furto aggravato. L’uomo, di origini straniere, è stato fermato dagli agenti della Squadra volante intervenuti in via Roma dopo la segnalazione di due giovani al 112.

Secondo quanto ricostruito, i ragazzi avrebbero sentito il rumore del vetro infranto e visto l’uomo all’interno della vettura in sosta. Accortosi di essere stato notato, il ventinovenne avrebbe iniziato a inseguirli a piedi. All’arrivo degli agenti avrebbe poi tentato di disfarsi di alcuni oggetti, gettandoli dalla tasca della felpa.

La perquisizione ha permesso di recuperare altri beni ritenuti compatibili con la refurtiva, tra cui occhiali da sole, chiavi e trucchi da donna. Al termine degli accertamenti è scattato l’arresto. Il gip ha successivamente convalidato il provvedimento.