Tragedia familiare nella notte a Chiari, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 21 anni ha ucciso a coltellate la madre 39enne, di origine albanese.

Ignote, al momento, le cause del delitto, avvenuto nella loro abitazione. Secondo quanto emerso, il giovane si sarebbe prima allontanato da casa per poi consegnarsi spontaneamente ai carabinieri di Cremona, ai quali ha confessato ciò che era successo. Una comunità sotto choc per un dramma totalmente inaspettato che ha coinvolto due persone conosciute e rispettate da tutti.

Dolore e sgomento anche da parte del sindaco Gabriele Zotti: “Si tratta di una famiglia conosciuta e integrata. I due fratelli di lei sono impiegati nel campo dell’edilizia. Si tratta di un episodio inspiegabile e che apre un grande interrogativo”.